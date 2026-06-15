Do zdarzenia w Białej Podlaskiej doszło przed godz. 10 na ul. Królowej Jadwigi. Oddano tam strzały w kierunku innego mężczyzny. Policja prowadzi obławę za sprawcą. Lubelscy policjanci współpracują w tym zakresie z Komendą Miejską Policji w Białej Podlaskiej.

Jak nieoficjalnie ustalił Łukasz Dubaniewicz z Polsat News, do sprawy zatrzymano w ciągu dnia kilka osób. Trwały z nimi czynności, ale ostatecznie zostały wypuszczone.

Strzelanina w Białej Podlaskiej. Ustalono tożsamość ofiary

Dziennikarzowi Polsat News udało się ponadto ustalić, że 44-letni Rosjanin mieszał w Białej Podlaskiej od dłuższego czasu.

W wydanym komunikacie policja przekazała również, że na terenie powiatu bialskiego nie doszło do innych zdarzeń z wykorzystaniem broni. "Prosimy o korzystanie tylko ze sprawdzonych źródeł informacji i niepowielanie nieprawdziwych wiadomości" - zaapelowali funkcjonariusze.

Mundurowi zwrócili się także z prośbą do osób, które były świadkami tego zdarzenia lub posiadają istotne informacje w sprawie. "Prosimy o kontakt z numerem alarmowym numeru 112 lub z dyżurnym KMP w Białej Podlaskiej pod numerem 47 814-12-10. Informacje można przekazywać anonimowo" - czytamy w policyjnym komunikacie.

Biała Podlaska. Policja prowadzi obławę za sprawcą

Policja przekazała wcześniej, że do zdarzenia doszło na parkingu za pawilonami. - Z relacji świadków wynika, że padło kilka strzałów, ale dwa trafiły i okazały się śmiertelne - powiedział Interii rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie.

Dodał, że okoliczności zdarzenia nie są obecnie znane. Nie wiadomo też, czy sprawca i ofiara się znały lub czy były ze sobą spokrewnione.

Głos w sprawie zabrała również prokuratura. - Mają miejsce intensywne działania policji mające na celu ujęcie sprawcy lub sprawców. Miejsce zdarzenia jest zabezpieczone i trwają jego oględziny. Zbierane są ślady, dowody, przesłuchiwani są świadkowie - przekazał podczas konferencji prasowej rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie Marcin Kozak.

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