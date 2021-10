Zatrzymani to obywatele Syrii z niemieckimi dokumentami i Ukrainy.



Od początku tego roku funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 250 osób, które pomagały w organizowaniu nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Wcześniej Straż Graniczna podała, że we wtorek strażnicy graniczni odnotowali 470 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Wszystkim próbom zapobieżono.

Od początku października na tym odcinku granicy takich prób było już 6,7 tys., a od początku roku - 18,3 tysięcy. Od 2 września w związku z presją migracyjną w przygranicznym pasie z Białorusią - w 183 miejscowościach woj. podlaskiego i lubelskiego - obowiązuje stan wyjątkowy. Został on wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek Rady Ministrów. 1 października prezydent podpisał rozporządzenie o przedłużeniu stanu wyjątkowego o 60 dni.

