​Przebrał się za ratownika medycznego, wsiadł do karetki i ruszył ulicami Sopotu. Rajd 20-latka przerwali funkcjonariusze policji, którzy wiedzieli, że ambulansem może kierować ktoś nieposiadający uprawnień. Mężczyzna "wyjaśniał", że musiał zawieźć do szpitala kobietę, która poczuła się źle, jednak pasażerka... zaprzeczyła, by cokolwiek jej było.

W niedzielę tuż przed północą sopoccy policjanci drogówki, podczas kontroli ruchu w rejonie Alei Niepodległości i ul. Haffnera, zauważyli przejeżdżającą obok nich karetkę. Wiedzieli, że może nią kierować osoba bez uprawnień.

- Funkcjonariusze natychmiast ruszyli za pojazdem, a następnie dali kierującemu sygnały świetlne i dźwiękowe do zatrzymania. Siedzący za kierownicą karetki mężczyzna nie zatrzymał się, tylko przyspieszył, włączył sygnały uprzywilejowane i zaczął uciekać ulicami, nie stosując się przy tym do sygnalizacji świetlnej - przekazała oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Sopocie Lucyna Rekowska.

Tłumaczył, że wiezie koleżankę do szpitala

W trakcie ucieczki młody kierowca nie reagował na wydawane przez policjantów sygnały do zatrzymania. Dojechał go Gdyni, gdzie na ul. Śląskiej funkcjonariusze zajechali drogę kierującemu karetką i obezwładnili 20-letniego kierowcę.

Kierujący ambulansem mieszkaniec Sopotu nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami. Ubrany w strój ratownika medycznego młody kierowca tłumaczył policjantom, że nie zatrzymał się, bo jedna z dwóch pasażerek pojazdu źle się poczuła i wiózł ją do szpitala.

- Dziewczyna pytana przez policjantów mówiła, że nic jej nie jest i nie potrzebuje pomocy medycznej. W trakcie kontroli mundurowi ustalili też, że pojazd jest własnością 20-latka - dodała Rekowska.

Niezatrzymanie się do kontroli drogowej, pomimo wydania sygnałów świetlnych i dźwiękowych do zatrzymania to przestępstwo zagrożone karą do nawet 5 lat pozbawienia wolności. 20-latek poniesie także odpowiedzialność w związku z popełnionymi wykroczeniami drogowymi.