Do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę w gminie Barciany. Oficer dyżurny z kętrzyńskiej policji około godziny 20:00 otrzymał zgłoszenie o awanturze, w której bierze kilka osób. To właśnie w jej trakcie śmierć poniósł 13-letni chłopiec.

Jego ciało odnaleziono na podmokłym terenie niedaleko Jeziora Arklickiego. Akcja reanimacyjna nie dała rezultatu.

W związku ze śmiercią zatrzymano czterech mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat. Najmłodszy z nich, według informacji policji, miał blisko promil alkoholu w organizmie, pozostali byli trzeźwi.

Śmierć 13-latka koło jeziora. Jest decyzja sądu ws. zatrzymanych

Jak poinformowano w komunikacie opublikowanym na stronie olsztyńskiego sądu okręgowego, Sąd Rejonowy w Kętrzynie zdecydował się na zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy wszystkich czterech mężczyzn zamieszanych w tragiczne zdarzenie.

"Według ustaleń prokuratury jeden z podejrzanych miał wówczas dopuścić się przestępstwa polegającego m.in. na spowodowaniu u 13-letniego chłopca ciężkiego uszczerbku na zdrowiu skutkującego zgonem pokrzywdzonego na miejscu zdarzenia. Podejrzany miał dopuścić się tego czynu poprzez zadanie pokrzywdzonemu uderzeń pięścią i nogą w głowę" - napisano.

"Z kolej trzej pozostali mężczyźni stanęli pod zarzutem tego, że działając wspólnie i w porozumieniu, biorąc udział w pościgu za 13-latkiem i osaczeniu go w terenie uniemożliwiającym ucieczkę oraz uniemożliwiając mu ucieczkę, mieli ułatwić wymienionemu wyżej podejrzanemu spowodowanie u małoletniego ciężkiego uszczerbku na zdrowiu skutkującego jego zgonem" - dodano.

Dodatkowo także wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzut "nieudzielenie pomocy znajdującemu się w bezpośrednim niebezpieczeństwie utraty życia 13-letniemu chłopcu, a także usiłowanie pobicia innego małoletniego pokrzywdzonego".

Jak podkreślono, śledczy uznali, że zebrany dotychczas zebrany materiał dowodowy wskazuje na "duże prawdopodobieństwo, że podejrzani dopuścili się popełnienia zarzucanych im czynów. Decyzja o areszcie zapadła w związku z możliwą surową karą, a także potencjalną możliwość wpływania na dalszy tok postępowania m.in. poprzez "nakłanianie świadków do składania fałszywych zeznań oraz kreowanie nowych wersji wydarzeń".





