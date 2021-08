Jak poinformował oficer prasowy tyskiej straży pożarnej st. kpt. Tomasz Kostyra, pożar wybuchł w jednej z kilku hal, wchodzących w skład centrum logistycznego. Ogień objął część podzielonego na segmenty magazynu firmy kurierskiej, gdzie składowano m.in. kartony i akumulatory.

Pożar gasiło 14 zastępów strażackich z Tychów, Katowic, Bierunia Starego i Lędzin, a także straż zakładowa z pobliskiej fabryki samochodów. - Strażacy pracowali w warunkach bardzo silnego zadymienia - relacjonował rzecznik tyskiej straży pożarnej. Unoszący się nad magazynami słup czarnego dymu widać było z kilku kilometrów.

W niespełna godzinę od przyjazdu na miejsce pierwszych jednostek pożar był już opanowany; wieczorem trwało dogaszanie i przelewanie pogorzeliska wodą. Przyczyny pojawienia się ognia nie są na razie znane, nie oszacowano też wielkości strat.

Łączna powierzchnia centrum logistycznego przy ul. Turyńskiej w Tychach, gdzie w poniedziałek wybuchł pożar, to ok. 15 tys. m kw. Pożar objął część jednej z podzielonych na mniejsze segmenty hal o łącznej powierzchni ok. 4 tys. m kw. Nie było bezpośredniego zagrożenia przeniesienia się ognia do innych magazynów.