W skrócie Mieszkańcy sześciu śląskich miast odczuli w sobotę rano silny wstrząs, który został zarejestrowany o godzinie 5.34 w kopalni Murcki-Staszic.

Polska Grupa Górnicza poinformowała, że wstrząs o magnitudzie 3,2 nie stanowił zagrożenia dla pracującej pod ziemią załogi i zapowiedziała kontrolę wyrobisk.

Statystyki Wyższego Urzędu Górniczego z lat 2021-2025 wskazują, że tąpnięcia w kopalniach węgla kamiennego doprowadziły do śmierci 19 górników.

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O wstrząsie alarmowali m.in. mieszkańcy Katowic, Chorzowa, Mysłowic, Świętochłowic, Czeladzi i Sosnowca.

Rzeczniczka PGG Ewa Grudniok wskazała, że wstrząs zarejestrowano o godz. 5.34 w Kopalni Murcki-Staszic na poziomie 900 metrów. Miał energię 8x10do7J. Odpowiada to magnitudzie 3,2 (3,2 w skali Richtera).

Silny wstrząs w województwie śląskim. PGG zabrała głos

"Bez zagrożenia dla załogi" - podkreśliła przedstawicielka PGG i zapowiedziała kontrolę wyrobisk.

Podziemne wstrząsy, obok wybuchów metanu i pyłu węglowego, są częstymi przyczynami wypadków górniczych.

Przeważająca część wstrząsów, nawet jeżeli są silnie odczuwalne na powierzchni, nie wywołuje negatywnych skutków. Te, które powodują uszkodzenia w infrastrukturze pod ziemią lub na powierzchni, nazywane są tąpnięciami.

Wyższy Urząd Górniczy w latach 2021-2025 w kopalniach węgla kamiennego odnotował 13 tąpnięć, w których zginęło 19 górników, dwóch doznało ciężkich, a 75 lżejszych obrażeń, które spowodowały czasową niezdolność do pracy.



