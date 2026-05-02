W skrócie W sobotę rano na drodze ekspresowej w Markuszowie doszło do serii wypadków.

W wyniku zdarzeń jeden funkcjonariusz został przewieziony do szpitala, a trasa Nałęczów-Kurów była zablokowana przez kilka godzin do czasu usunięcia utrudnień.

Na drodze krajowej nr 7 pod Palmirami miała miejsce kolizja trzech samochodów, w tym dachowanie jednego z nich, jednak nikt nie ucierpiał.

Oficer prasowa puławskiej policji nadkom. Ewa Rejn-Kozak poinformowała, że w sobotę po godz. 5 59-letni kierowca ciężarówki MAN uderzył w łosia na drodze ekspresowej w kierunku Warszawy, około kilometr za Miejscem Obsługi Podróżnych w Markuszowie.

Niedługo później w rozrzucone plastikowe elementy pojazdu i w leżące zwierzę wjechał 34-letni kierowca Skody. Około godz. 6.40 - ustaliła policja - 36-letni kierowca ciężarowej Scani wjechał w samochód służby drogowej, która zabezpieczała miejsce wcześniejszych zdarzeń.

Markuszów. Wypadek na ekspresówce w kierunku Warszawy

Samochód serwisowy uderzył następnie w radiowóz z dwoma policjantami obsługującymi kolizję. Jeden z funkcjonariuszy został przetransportowany karetką do szpitala, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Jak podała Rejn-Kozak, okoliczności zdarzenia bada policja pod nadzorem prokuratury. Wszyscy uczestnicy zdarzeń byli trzeźwi. Trasa Nałęczów-Kurów była zablokowana przez kilka godzin.

Dyżurny lubelskiego oddziału GDDKiA poinformował, że utrudnienia zakończyły się około godz. 12.30. Obecnie ruch odbywa się normalnie.

Palmiry. Kolizja trzech samochodów na DK7

Do innego niebezpiecznego zdarzenia doszło w województwie mazowieckim, na drodze krajowej nr 7 w kierunku Warszawy. W sobotę rano doszło tam do kolizji trzech samochodów, z których jeden dachował.

"Na czas prowadzenia działań trasa była całkowicie zablokowana a ruch został skierowany na drogę serwisową. W wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał" - podkreślili strażacy z OSP w pobliskiej Łomnej w komunikacie.

Na miejscu działały jednostki ochotniczej i państwowej straży pożarnej, policja oraz zespół ratownictwa medycznego.

