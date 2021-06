Samochód nadział się na szlaban. Metalowa rura przebiła pojazd

Zawracał i nie zauważył szlabanu - ta historia mogła skończyć się śmiercią, bo pojazd nadział się na metalową rurę. Kierowca przeżył i z urazem twarzy trafił do szpitala.

Zdjęcie Zdjęcia z wypadku nad zalewem Klimkówka / OSP Ropa / facebook.com

Reklama

Do niecodziennego incydentu doszło w czwartek nad zalewem Klimkówka niedaleko Gorlic w Małopolsce.



Kierujący pojazdem podczas manewru zawracania nie zauważył wystającego szlabanu. Jak relacjonują wezwani na miejsce strażacy, prawdopodobnie oślepiło go słońce. Mężczyzna wjechał w szlaban, a metalowa rura przebiła się przez przednią szybę od strony kierowcy i tylną od strony pasażera. Kierujący doznał urazu twarzy. Trafił do szpitala.



W akcji udział brali strażacy, ratownicy medyczni i policja.