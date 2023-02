W rozmowie z Interią mł. asp. Dominika Kwakszys z Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi (woj. dolnośląskie) poinformowała, że do kradzieży stopni ze schodów doszło w piątek, 3 lutego. Mundurowi otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu kilka dni później. O kradzieży zaalarmował Urząd Miasta, który jest właścicielem budynku.

- Straty oszacowano na około 60 tys. zł. Policja prowadzi czynności operacyjne związane z art. 278 § 1 Kk, który dotyczy kradzieży mienia - przekazała mł. asp. Kwakszys.

Rząśnik. Kradzież w biały dzień

Radio Wrocław informuje, że schody zostały skradzione w środku dnia, na oczach mieszkańców.

- Brzmi to śmiesznie, ale skradzione zostały schody w biały dzień. W piątek o godzinie 13:00 zostały zdemontowane, wywiezione. Sąsiad z naprzeciwka zobaczył traktor w kolorze cytrynowym, no uznał, że to jest legalnie robione, no bo w biały dzień kto by pomyślał, że kradną - powiedziała sołtys wsi Wioletta Wojtasik w rozmowie z lokalną rozgłośnią. Dodaje, że w budynku były prowadzone prace remontowe, więc ludzie byli przekonani, że to gminni pracownicy.

Policja na razie nie potwierdza tych informacji. Trwa szczegółowe ustalanie okoliczności tego zdarzenia.

Rząśnik. Burmistrz apeluje o pomoc

O pomoc w znalezienia sprawców zaapelował burmistrz Świerzawy Paweł Kisowski. "Proszę Was o pomoc. W piątek 3 lutego około godziny 13:00 skradziono schody z piaskowca z budynku socjalnego w Rząśniku (budynek byłej szkoły). Jeśli widzieliście, lub macie jakiekolwiek informacje na ten temat proszę o kontakt z policją lub ze mną. Proszę o udostępnienie tej informacji" - napisał.