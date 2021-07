Do incydentu doszło w minioną niedzielę wieczorem, gdy 43-letni mężczyzna zatrzymał karetkę pogotowia z pacjentem, nie pozwalając jej przejechać.



Sytuacja miała miejsce na ulicy prowadzącej do szpitala. Gdy ratownicy zagrozili wezwaniem policji, napastnik zbił szybę i znieważał ratowników.



Pijany mężczyzna groził zespołowi z pogotowia śmiercią i uszkodzeniem karetki, w końcu uderzył pięścią w przednią szybę ambulansu, rozbijając ją.

Ataki na zespoły karetek pogotowia. Ratownicy "zbroją się". "Element nieformalnego wyposażenia"



- Wezwani na miejsce policjanci zatrzymali 43-latka, który w trakcie interwencji znieważył ich i kopnął jednego z zatrzymujących go mundurowych. Rudzianin trafił do policyjnego aresztu, a po wytrzeźwieniu został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał pięć zarzutów - poinformowała w czwartek Komenda Miejska Policji w Rudzie Śląskiej.



Reklama

Mężczyzna odpowie przed sądem za zmuszanie funkcjonariuszy do odstąpienia od czynności służbowych, znieważenie i zniszczenie mienia.



Grozi mu 5 lat więzienia.