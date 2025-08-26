Rozłam w Nowej Lewicy. Działacze opuszczają partię

Mateusz Balcerek

Oprac.: Mateusz Balcerek

- Od dziś nie jestem członkiem partii "Nowa Lewica". Zrezygnowałem ponieważ z inicjatywy Andrzeja Szejny zlikwidowano tę partię w Kielcach - przekazał na swoim profilu w mediach społecznościowych wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce, Marcin Chłodnicki. Przekazał, że wraz z nim ugrupowanie miało opuścić kilkadziesiąt osób.

Grupa kieleckich działaczy Nowej Lewicy odchodzi z partii w proteście przeciwko działaniom Andrzeja Szejny. Zdjęcie ilustracyjne
Grupa kieleckich działaczy Nowej Lewicy odchodzi z partii w proteście przeciwko działaniom Andrzeja Szejny. Zdjęcie ilustracyjneMarcin Chłodnickifacebook.com

"Od dziś nie jestem członkiem partii "Nowa Lewica". Zrezygnowałem ponieważ z inicjatywy Andrzeja Szejny zlikwidowano tę partię w Kielcach, a wewnętrzne wybory mają odbyć się wbrew demokracji - bez największej w regionie, liczącej kilkadziesiąt osób organizacji kieleckiej" - napisał w poniedziałek na Facebooku Marcin Chłodnicki.

Stwierdził, że wraz z nim z Nowej Lewicy odeszło kilkadziesiąt osób zbulwersowanych sytuacją w regionie.

"Wraz z grupą aktywnych społecznie i politycznie osób stanowiłem wewnętrzną opozycję, która nie godziła się z despotycznym przywództwem, nieprzestrzeganiem zasad etyki, niedotrzymywaniem obietnic, gwałceniem ideałów i brakiem demokracji" - przekazał.

Rozłam w kieleckiej Nowej Lewicy. Lokalny działacz wskazuje na Andrzeja Szejnę

Wyjaśnił, że nie ma zamiaru swoim nazwiskiem legitymizować działań byłego wiceszefa MSZ.

"To wszystko w atmosferze publicznie ciążących poważnych zarzutów wobec szefa partii w regionie i jego odejścia w niesławie z ministerstwa. Dlatego nie chcę ani dnia dłużej legitymizować tej sytuacji, ani tej osoby własnym nazwiskiem" - tłumaczył w swoim wpisie były wiceprezydent Kielc.

Samorządowiec przekazał, że że podobna sytuacja miała miejsce w Jędrzejowie, a tamtejsi działacze również zrezygnowali z członkostwa w partii.

    Szejna odpowiedział na zarzuty. "Jestem zdumiony"

    Na zarzuty odpowiedział w rozmowie z dziennikarzami poseł Szejna.

    - Ubolewam, że pomimo otwartości ze strony władz wojewódzkich, część działaczy zdecydowała się na odejście - powiedział polityk.

    - Struktury w Kielcach zostały decyzją demokratyczną rady wojewódzkiej rozwiązane ze względu na całą ogromną burzę i zamieszanie, które poprzez anonimowe donosy uderzyły w partię. Zdumiewa mnie, że ci sami działacze rezygnują teraz, gdy w zeszłą środę ogłosiliśmy przywrócenie struktur i otwarcie na wybory w demokratycznej formule - dodał.

    W ubiegłym tygodniu Szejna zapowiedział, że organizacja miejska w Kielcach zostanie "w odpowiednim terminie" reaktywowana. Niewykluczone, że miałoby to nastąpić podczas zaplanowanego na 4 października kongresu wojewódzkiego.

      Kłopoty Andrzeja Szejny. Polityk zniknął z rządu

      Lokalne struktury Nowej Lewicy zostały rozwiązane w marcu decyzją rady wojewódzkiej. Przyczyną był opisywany przez media konflikt pomiędzy Andrzejem Szejną oraz działaczami ugrupowania ze stolicy regionu. Media informowały o problemach posła z alkoholem i nieprawidłowościach przy rozliczaniu kilometrówek.

      Sam zainteresowany przyznał, że "zmierzył się z problemem nadużywania alkoholu" i zapewnił o prawidłowości rozliczeń. Po publikacjach premier Donald Tusk zwrócił się do szefa MSZ o urlopowanie wiceszefa resortu. Natomiast po lipcowej rekonstrukcji Szejna nie znalazł się już w strukturze rządu.

