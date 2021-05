Zwłoki 41-letniego mężczyzny znaleziono w studni w Wadowicach Dolnych niedaleko Mielca na Podkarpaciu. Rodzina, podejrzewając wypadek, rozpoczęła wypompowywanie wody z ujęcia. Gdy na dnie dostrzeżono ciało, na miejsce zostały: wezwane pogotowie ratunkowe, policja i straż pożarna. Sprawę wyjaśnia prokuratura.

Członkowie rodziny 41-letniego mężczyzny domyślając się, że mogło dojść do wypadku rozpoczęli wypompowywanie wody ze studni. Gdy jej poziom się obniżył dostrzegli ciało. - Wtedy zostały wezwane służby - powiedziała Interii aspirant Urszula Chmura, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Mielcu.



Do zdarzenia doszło w Wadowicach Dolnych w powiecie Mieleckim (woj. podkarpackie). Policja otrzymała zgłoszenie około godz. 9:30 w poniedziałek.



Ciało wydobyli ze studni strażacy, lekarz stwierdził zgon.



Policyjny technik zabezpieczył na miejscu ślady kryminalistyczne. Oględziny przeprowadził także prokurator.



- Wykluczony został udział osób trzecich w zdarzeniu - powiedziała asp. Chmura. Według niej śledczy rozważają m.in. nieszczęśliwy wypadek.