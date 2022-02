Protest AgroUnii. Ciągniki na ulicach Bydgoszczy

To część ogólnopolskiego protestu rolników z AgroUnii pod hasłem "Nie będziemy umierać w ciszy". Drogi mają być blokowane w środę w ok. 50 miejscach w całym kraju, w tym co najmniej ośmiu w woj. kujawsko-pomorskim. Protestujący blokują drogi, spowalniaj ruch, jeżdżąc powoli ciągnikami rolniczymi. Dojechali także do dużych miast, w tym Bydgoszczy, gdzie protest odbywał się przed siedzibą Urzędu Wojewódzkiego.

Na protest do Bydgoszczy przybyło około 120 rolników, przejeżdżając w kolumnie 85 ciągników oraz 20 samochodów osobowych i dostawczych drogą krajową nr 25 z Mąkowarska koło Koronowa. Zgromadzenie odbyło się przed urzędem wojewódzkim, gdzie protestujący przedstawili swoje postulaty i oczekiwali przyjścia wojewody.

Do protestujących wyszedł zastępca wojewody

Do zgromadzonych wyszedł jego zastępca Radosław Kempiński, który poinformował, że wojewoda Mikołaj Bogdanowicz przed godziną otrzymał pozytywny wynik badania na obecność koronawiusa. Kempiński zaznaczył, że wojewoda w piątek spotkał się z liderami protestu i otrzymane postulaty przekazał premierowi i ministrowi rolnictwa, a w zgłaszanej sprawie cen nawozów podjęte zostały rozmowy z prezes Anwilu. Poinformował też, że Bogdanowicz skontaktuje się z liderami protestu telefoniczne. Protestujący nie chcieli uwierzyć w to, że wojewoda jest zakażony i głośno wyrażali swoje niezadowolenie.

Po pewnym czasie rzecznik wojewody Tomasz Wiśniewski poinformował, że doszło do rozmowy telefonicznej wojewody z przewodniczącym zgromadzenia Maciejem Sassem z AgroUnii.

Protest w sprawie zamknięcia spółdzielni mleczarskiej

W Rypinie z protestującymi rozmawiał starosta Jarosław Sochacki. Protest w tym mieście związany był m.in. z likwidacją Spółdzielni Mleczarskiej ROTR, w której wielu rolników miało swoje udziały. Uczestnicy przejechali główną ulicą 20-tysięcznego miasta ok. 60 traktorami. Zatrzymali je na jednym pasie na czas wystąpień przed Starostwem Powiatowym. Podkreślali bardzo trudną sytuację poszkodowanych osób w wyniku upadłości spółdzielni, a także trudną sytuację na rynku nawozowym oraz trzody chlewnej.

Władysław Kończak z bydgoskiego oddziału GDDKiA przekazał, że blokada dróg trwa jeszcze m.in. w Łysomocach k. Torunia i Nowym Ciechocinku na dk 91, w Jaksicach na dk 25, w Lipnicy na dk 15 oraz Dobrzejewicach na dk 10.

W niektórych miejscach utrudnienia mają potrwać nawet do godziny 17-18.