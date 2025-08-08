Pożar szkoły podstawowej w Zielonej Górze. Trwa akcja służb

Paulina Eliza Godlewska
Marcin Jan Orłowski

Paulina Eliza Godlewska, Marcin Jan Orłowski

Pożar dachu szkoły podstawowej nr 14 w Zielonej Górze. - Na miejscu pracuje dziewięć zastępów straży pożarnej. Sytuacja jest opanowana - informuje w rozmowie z Interią st. kpt. Piotr Kowalski. Z budynku ewakuowano pracowników administracyjny oraz budowlanych, którzy pracują przy remoncie placówki.

Pożar szkoły w Zielonej Górze
Pożar szkoły w Zielonej Górze

Jak poinformował oficer prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, służby zostały zaalarmowane chwilę po godzinie 14.

Okazało się, że ogień objął około 120 mkw papy i izolacji termicznej znajdującej się na dachu szkoły podstawowej nr 14 przy ulicy Jaskółczej.

    - Na miejscu pracuje dziewięć zastępów straży pożarnej. Sytuacja jest opanowana - przekazał st. kpt. Piotr Kowalski.

    Pożar szkoły w Zielonej Górze. Policja o utrudnieniach w ruchu

    Na miejscu są także funkcjonariusze policji, którzy zabezpieczają pobliski teren. "Ulica Jaskółcza na odcinku pomiędzy Botaniczną, a Głowackiego zablokowana! Prosimy o wybieranie innych dróg dojazdu" - czytamy we komunikacie.

    Na nagraniach i zdjęciach, które pojawiły się w mediach społecznościowych widać kłęby dymu, które unoszą się nad miejscem pożaru.

