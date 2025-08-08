Pożar szkoły podstawowej w Zielonej Górze. Trwa akcja służb
Pożar dachu szkoły podstawowej nr 14 w Zielonej Górze. - Na miejscu pracuje dziewięć zastępów straży pożarnej. Sytuacja jest opanowana - informuje w rozmowie z Interią st. kpt. Piotr Kowalski. Z budynku ewakuowano pracowników administracyjny oraz budowlanych, którzy pracują przy remoncie placówki.
Jak poinformował oficer prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, służby zostały zaalarmowane chwilę po godzinie 14.
Okazało się, że ogień objął około 120 mkw papy i izolacji termicznej znajdującej się na dachu szkoły podstawowej nr 14 przy ulicy Jaskółczej.
Pożar szkoły w Zielonej Górze. Policja o utrudnieniach w ruchu
Na miejscu są także funkcjonariusze policji, którzy zabezpieczają pobliski teren. "Ulica Jaskółcza na odcinku pomiędzy Botaniczną, a Głowackiego zablokowana! Prosimy o wybieranie innych dróg dojazdu" - czytamy we komunikacie.
Na nagraniach i zdjęciach, które pojawiły się w mediach społecznościowych widać kłęby dymu, które unoszą się nad miejscem pożaru.