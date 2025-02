Jak poinformowała we wtorek Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wielkopolskim Dorota Słowińska, pierwsze przypadki wirusowego zapalenia wątroby (WZW typu A) były zanotowane w grudniu ubiegłego roku. Do tej pory dotyczą pięciu przedszkoli, dwóch szkół podstawowych i dwóch średnich; to placówki w Gorzowie, a także w Baczynie i Deszcznie.