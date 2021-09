Na oficjalnym profilu gminy Nowego Dworu Mazowieckiego udostępniono nagranie z miejskiego monitoringu. "Zazwyczaj na monitoringu obserwujemy wandalizm, ale ostatnio możemy zauważyć także pozytywne zachowania" - napisano.



Na wideo widać idącego brzegiem rzeki kota. Nagle podbiega do niego inne zwierzę, a wystraszony kot wpada do rzeki.



Na ratunek kotu rzucili się będący w pobliżu ludzie. "Zapraszamy osobę ratującą i pomocnika/ów do Urzędu po upominek" - ogłoszono na profili.





Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Wydarzenia": Dzień Ziemi i sprzątanie świata Polsat News