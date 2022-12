W internecie opublikowano nagranie, na którym widać fragment jasełek zrealizowanych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdańsku. W sieci pojawiły się liczne głosy oburzenia z powodu nawiązań do bieżącej sytuacji politycznej oraz przez obrazoburcze sceny o tematyce religijnej.

Powodem jest m.in. przedstawienie półnagiego Jezusa na taczce, chodzącą na kolanach postać, która niesie kota oraz bon na 500 plus i mówi, że to "dar, który całą gospodarkę rozwali i ludem prostym pozwoli sterować". Internauci dopatrzyli się także ośmiu gwiazdek w scenografii.

Reklama

Wideo youtube

Gdańsk. Kontrowersje wokół jasełek

W mediach społecznościowych pojawiło się wiele negatywnych opinii na temat szkolnego przedstawienia. Wiele osób zastanawia się, czy uczniowie odważyliby się na podobną inscenizację, gdyby dotyczyła islamu.

Krytyka nie ominęła też prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz. Jak się okazuje szkoła, gdzie odbyły się "jasełka" prowadzona jest przez samorząd. Wśród oburzonych jest m.in. Młodzież Wszechpolska, która zapowiedziała wysłanie pisma do kuratorium.

"Nauczycielki, które wykorzystują swoją pozycję do narzucania młodzieży swoich boomersko-liberalnych poglądów to dziś zjawisko nagminne, które nie powinno mieć miejsca. Jasełka to nie miejsce na beczunie z Jezusa i beneficjentów 500+" - napisano na profilu Młodzieży Wszechpolskiej.