W skrócie Prokuratura sprawdzi listy poparcia Mariana Banasia i Bartosza Bocheńczaka po zawiadomieniu o podejrzeniu nieprawidłowości związanych z podpisami osób zmarłych.

Banaś i Bocheńczak nie zostali dopuszczeni do wyborów prezydenta Krakowa z powodu zbyt małej liczby ważnych podpisów poparcia.

Wybory prezydenta Krakowa odbędą się 27 września, a do głosowania zarejestrowano ośmioro kandydatów.

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Do Prokuratury Rejonowej Kraków-Krowodrza wpłynęły dwa zawiadomienia komisarza wyborczego dotyczące list poparcia byłego prezesa NIK Mariana Banasia oraz polityka Konfederacji Bartosza Bocheńczaka.

- Prokuratura Rejonowa Kraków-Krowodrza zarejestrowała dwa zawiadomienia komisarza wyborczego dotyczące nieprawidłowości przy sporządzaniu list poparcia dla dwóch kandydatów na prezydenta miasta Krakowa, tj. pana Banasia i pana Bocheńczaka - przekazał PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie Tomasz Waszczuk.

Jak przekazał rzecznik, komisarz wyborczy wskazał na uzasadnione wątpliwości dotyczące prawidłowości dużej liczby podpisów złożonych na listach obu kandydatów.

Nieprawidłowości miały polegać m.in. na podaniu danych osób zmarłych. Według prokuratury chodzi o kilkadziesiąt takich przypadków na listach obu kandydatów.

Śledczy zbadają sprawę również pod kątem przepisów Kodeksu karnego dotyczących nadużyć przy sporządzaniu list z podpisami obywateli zgłaszających kandydatów oraz fałszowania dokumentów. Za pierwszy z tych czynów grozi do trzech lat więzienia, a za drugi - do pięciu lat.

Marian Banaś i Bartosz Bocheńczak poza wyborami w Krakowie

Miejska Komisja Wyborcza nie dopuściła Banasia i Bocheńczaka do wyborów z powodu niewystarczającej liczby ważnych podpisów poparcia. Do rejestracji kandydatury wymagane były 3 tys. podpisów.

Komitet byłego prezesa NIK zebrał 2048 ważnych podpisów, natomiast 3611 uznano za nieważne. W przypadku Bocheńczaka komisja uznała za ważne 2745 podpisów, a 2289 za nieważne.

Interia informowała wcześniej o problemach obu kandydatów z rejestracją. 7 września Miejska Komisja Wyborcza odmówiła zgłoszenia Banasia. Z ustaleń Interii wynikało wówczas, że poza wyborczą stawką znajdzie się również Bocheńczak.

Kiedy wybory prezydenckie w Krakowie?

Miejska Komisja Wyborcza ostatecznie zarejestrowała ośmioro kandydatów: Michała Drewnickiego, Łukasza Gibałę, Darię Gosek-Popiołek, Jana Hoffmana, Michała Klimka, Aleksandrę Owcę, Monikę Piątkowską i Sławomira Pietrzyka.

Przedterminowe wybory prezydenta Krakowa odbędą się 27 września. Zostały zarządzone po majowym referendum, w którym mieszkańcy odwołali z funkcji prezydenta Aleksandra Miszalskiego.



