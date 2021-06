Płock: Nowi mieszkańcy zoo. Pantery śnieżne przyszły na świat

"W płockim zoo urodziły się pantery śnieżne - to istne kocie szaleństwo!" - oznajmiła placówka w piątkowym wpisie na Facebooku. W informacji przypomniano, że niedawno potomstwa doczekały się tam tygrysy syberyjskie - na świat przyszły samiec i samiczka.

Jak podkreślił płocki ogród, "pantery śnieżne, których wybieg sąsiaduje z wybiegiem tygrysów syberyjskich, postanowiły nie być gorsze". "To pierwszy przychówek panterzej pary - samicy Basiry i samca Dextera" - zaznaczono w komunikacie. Wyjaśniono też, że "maleństwa mają obecnie 6 tygodni i zaczynają wychodzić na zewnątrz", przy czym "podobnie jak u tygrysów, pierwszy okres spędziły wyłącznie z matką w specjalnie przygotowanym kotniku".



"Pantera śnieżna, zwana też irbisem lub lampartem śnieżnym, jest jednym z najpiękniejszych i najbardziej tajemniczych kotów" - podkreślił płocki ogród. Przypomina też, że zwierzęta te objęte są Europejskim Programem Hodowli Gatunków Zagrożonych Wyginięciem - dokładną liczebność panter trudno oszacować, ale według Czerwonej Listy IUCN w naturze żyje prawdopodobnie tylko 4 tys. do 5 tys. osobników.



Zamieszkują Himalaje

Pantery śnieżne (Panthera uncia) w Europie hoduje 86 ogrodów zoologicznych, ale w ciągu ostatnich 12 miesięcy urodziło się jedynie 18 osobników w 7 placówkach - w płockim zoo para tych zwierząt została połączona w 2019 r. W warunkach naturalnych zwierzęta te zamieszkują Himalaje, Wyżynę Tybetańską i górskie pasma środkowej Azji. Latem spotykane są na wysokości do 6 tys. metrów n.p.m., w zimie schodzą nieco niżej, na wysokość ok. 1,5 tys. m n.p.m.



Jak informuje płockie zoo, po ciąży trwającej u panter śnieżnych 90 do 110 dni samica rodzi jedno do pięciu młodych, które pozostają z matką przez pierwszy rok życia. Zwierzęta tego gatunku w hodowli żyją około 20 lat, a w naturze 10 do 12 lat.



Mistrz kamuflarzu

"Pantera śnieżna to mistrz kamuflażu. Długie, gęste, jasnoszare futro z ciemnymi plamami, zapewnia jej znakomite ukrycie się w środowisku, a jednocześnie jest jedną z cech przystosowujących ją do życia w zimnym górskim klimacie" - poinformował płocki ogród. Dodał, że szerokie łapy i gruby, pokryty gęstym futrem ogon o długości 80 do 100 cm, czyli prawie tyle, co głowa i tułów razem, ułatwiają zwierzęciu utrzymanie równowagi na stromych zboczach skalnych, a irbis ma wyjątkową zdolność skakania na duże odległości i wspinania się, natomiast podczas odpoczynku często owija ogon wokół ciała, aby zatrzymać ciepło.



W poszukiwaniu pokarmu pantera śnieżna przemierza terytorium po stałych ścieżkach. Jest aktywna w ciągu dnia. Zwykle poluje na górskie ssaki kopytne, a także świstaki, ptaki i inne małe kręgowce, czasami jej łupem padają zwierzęta domowe.

Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku, położony na malowniczej nadwiślańskiej skarpie i zajmujący powierzchnię ok. 15 ha, obchodzi w tym roku jubileusz 70-lat istnienia. Obecnie mieszka tam ponad 7,6 tys. zwierząt z 574 gatunków, w tym wielu rzadkich, zagrożonych wyginięciem. Od 2002 r. placówka ta należy do Światowej Organizacji Ogrodów Zoologicznych. Uczestniczy też m.in. w ochronie pantery śnieżnej w środowisku naturalnym.