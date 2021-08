- Do zderzenia samochodu osobowego marki Chrysler z lokomotywą, która pchała wagon, doszło rano w Pleszewie. Autem podróżowały cztery osoby, jedna nie żyje - poinformowała w sobotę rzeczniczka prasowa pleszewskiej policji st. asp. Monika Kołaska.

Do wypadku doszło o godz. 9.30 przy ulicy Lipowej w wielkopolskim Pleszewie.

Zdjęcie Wypadek w Pleszewie (Źródło: zpleszewa.pl) /

42-letnia kobieta kierująca samochodem marki Chrysler zderzyła się z przejeżdżającym pociągiem towarowym, należącym do Stowarzyszenia Kolejowych Przewozów Lokalnych. W wyniku zderzenia osobówka i wagon towarowy wpadły do rowu. - Mieszkanka powiatu słupeckiego zmarła na miejscu - powiedziała Kołaska. Dwie osoby z obrażeniami przewieziono do szpitala.

- Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają przyczyny i okoliczności zdarzenia - dodała rzeczniczka.

Zdjęcie Służby na miejscu wypadku (Źródło: zpleszewa.pl) /