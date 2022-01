Do zdarzenia doszło ok. godz. 3 w nocy w miejscowości Bukowice w powiecie milickim. Jak wstępnie ustalili policjanci, kierująca samochodem osobowym prawdopodobnie nie dostosowała prędkości jazdy do warunków drogowych i zjechała z drogi na pobocze, gdzie pojazd przewrócił się na lewy bok.

- Kierująca samochodem 35-letnia mieszkanka Twardogóry była nietrzeźwa, badanie alkomatem wykazało w jej organizmie 1,2 promila alkoholu. Samochodem jechała także 8-letnia córka kierującej. Na szczęście zarówno dziewczynka, jak i jej nieodpowiedzialna matka nie doznały obrażeń ciała podczas tego niebezpiecznego zdarzenia - przekazała mł. asp. Aleksandra Pieprzycka z biura prasowego dolnośląskiej policji.

Dziewczynka trafiła pod opiekę babci

W związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa drogowego policjanci zatrzymali kobiecie prawo jazdy, a uszkodzony samochód został odholowany na parking strzeżony. Dziewczynka została przekazana pod opiekę babci.

- Czynności w ramach tego postępowania są nadal prowadzone. Sprawa znajdzie swój finał w milickim sądzie, gdzie kobieta poniesie konsekwencje prawne związane z kierowaniem samochodem osobowym w stanie nietrzeźwości. Ponadto odpowie ona za spowodowanie zagrożenia dla swojej 8-letniej córki - powiedziała policjantka.

Przypomniała, że za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi kara nawet do dwóch lat pozbawienia wolności. - Dodatkowo sąd obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju na okres nie krótszy niż 3 lata oraz orzeka świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, które może sięgać kwoty nawet 60 tysięcy złotych - wyjaśniła.