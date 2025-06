Zgłoszenia pani Anny kierowane do dyrekcji placówki nie przyniosły skutku . Prokuratura wszczęła śledztwo wobec nauczycielek, jednak zostało ono umorzone . Tymczasem zainteresowała się matką Adasia , która została oskarżona o nielegalne nagrywanie . Sprawa trafiła do sądu.

Wszczęto wobec niej także postępowanie dyscyplinarne - jako że pracuje w zespole szkół, do którego uczęszcza jej syn. Na mocy postępowania dyrektor placówki zawiesił ją w pełnieniu obowiązków nauczyciela .

Fragmenty nagrań ujawniają szokujące słowa personelu : "Żeby dla dwóch czubków trzeba było osobne prace robić. Przez dwóch oszołomów, którzy przychodzą do grupy. Ja nie chcę go tutaj".

- Ten sposób zwracania się nauczycielek do dzieci jest niedopuszczalny . Przede wszystkim nauczyciel powinien też pokazywać, że pomimo tego, że zachowanie jest niewłaściwe, ja nadal akceptuję dziecko, czyli nie ma komunikatu ja cię tu nie chcę - mówi Katarzyna Drapała , psycholog dziecięcy.

- Celem tej pani nie było bezprawne nagrywanie kogoś i naruszenie czyichś dóbr osobistych tylko działała ona w interesie dobra własnego dziecka. Jest to dobro oczywiście wyższe niż takie dobro jak prawo do poufności informacji, czy prawo do ochrony własnego głosu - komentuje adwokat, Arkadiusz Matusiak.