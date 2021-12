Ogromne kolejki na przejściach granicznych. Nawet 47 godzin czekania

Oprac.: Paulina Sowa WIADOMOŚCI LOKALNE

Utrzymuje się długa kolejka ciężarówek przed polsko-białoruskim przejściem granicznym w Bobrownikach. Tam na przekroczenie granicy trzeba czekać blisko dwie doby - poinformowała we wtorek rano Krajowa Administracja Skarbowa. Trudna sytuacja jest też w Koroszczynie. Na wjazd do Polski przez towarowe przejście graniczne z Białorusią oczekuje tam 750 pojazdów. - Szacunkowy czas oczekiwania to 22 godziny – poinformował rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Deruś.

Zdjęcie Gigantyczne kolejki do przejścia granicznego w Bobrownikach / Associated Press / East News