Mistrzostwa Polski Młodych Koni w Łącku

MPMK jest corocznym przeglądem najlepszych koni 4-, 5- i 6-letnich, hodowli polskiej (klacze, ogiery i wałachy) oraz zagranicznej (klacze i ogiery), organizowany wspólnie przez Polski Związek Hodowców Koni oraz Polski Związek Jeździecki, przy współudziale Agencji Nieruchomości Rolnych.

Wojciech Muczyński, prezes Stada Ogierów w Łącku podczas rozmowy z Polsat News podkreślał, że wydarzenie jest bardzo ważne i dlatego, że chcieliby organizować je przyszłości. - Ta impreza jest świętem całej hodowli w Polsce. Ma ogromne znaczenie także dla jeździectwa, dlatego, że młode konie, które teraz będą wygrywały, są potencjalnymi zwycięzcami największych konkursów.



- Konie biorące udział w MPMK mają wspaniałe rodowody i są dosiadane przez bardzo dobrych jeźdźców, starających się pokazać zwierzęta z jak najlepszej strony - podkreślał Wojciech Muczyński.

Konie warte miliony

MPMK obejmują współzawodnictwo w pięciu dyscyplinach jeździeckich, a są to: skoki przez przeszkody, ujeżdżenie, WKKW, powożenie zaprzęgami jednokonnymi oraz „najmłodsze” sportowe rajdy konne. W dyscyplinie skoków MPMK obejmują dodatkowo rocznik koni 7-letnich.



- Właściciele chcą, by młody koń, w którego zainwestowało się dużo pieniędzy, trafił do najlepszego zawodnika w nadziei, że ten go najlepiej zaprezentuje. Startujące konie są młode, jeszcze niczym się nie wykazały. Ich wartość, to w tej chwili 100-200 tys. zł. Jeśli się wykażą, mogą stać się warte nawet miliony - powiedział prezes Stada Ogierów w Łącku.

Historia rozgrywania Mistrzostw Polski Młodych Koni sięga początku lat 90-tych, kiedy obowiązującą nazwą były jeszcze Czempionaty Młodych Koni.