Policjanci z Piaseczna opublikowali nagranie rozmowy z oszustem, który podszywając się pod pracownika banku wymusza zainstalowanie aplikacji tzw. zdalnego pulpitu.

Jak podał nadkomisarz Jarosław Sawicki, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie opublikowali w czwartek nagranie rozmowy, którą odbyła 26-letnia mieszkanka Piaseczna z oszustem. - Mężczyzna przedstawił się jako pracownik banku zaniepokojony, jak słychać na nagraniu, wykrytą przez bank podejrzaną transakcją na jej koncie - tłumaczył nadkomisarz.

Znana aplikacja

- By jej zapobiec, jak twierdzi, zgodnie z regulaminem banku instruuje klientkę i przekonuje, że połączy ją z działem technicznym. Jednak by to zrobić, przekazuje jej nazwę aplikacji, którą koniecznie musi teraz zainstalować. Okazuje się, że jest to znana darmowa aplikacja tzw. zdalnego pulpitu, niestety coraz częściej, jak dziś wiemy, wykorzystywanej przez oszustów bankowych - wyjawił.

Zaznaczył, że jeżeli zainstalujemy taką aplikację wówczas przestępca widzi wszystko, co robimy na smartfonie, czy komputerze. - Otrzymuje on także pełną kontrolę nad naszym kontem bankowym. Kradzione są dostępne tam środki finansowe, mogą również z naszego konta zostać zaciągnięte kredyty - przekazał.

Opublikowano nagranie

- W tym przypadku mieszkanka Piaseczna nie dała się oszukać i sama ostrzega dziś innych przed oszustami wymuszającymi instalację aplikacji tzw. zdalnego pulpitu - wskazał.

Przypomniał, aby w podobnej sytuacji natychmiast się rozłączyć i osobiście skontaktować się ze swoim bankiem. W czwartek Komenda Stołeczna Policji opublikowała całe nagranie z próby oszustwa.

Wideo youtube

- Osoby rozpoznające głos proszone są o kontakt z KPP w Piasecznie lub najbliższą jednostką policji - dodał nadkomisarz.