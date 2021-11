Marsz Niepodległości. Spalone zdjęcie Donalda Tuska. Lider PO odpowiedział

Oprac.: Magdalena Domańska WIADOMOŚCI LOKALNE

Spalone zdjęcie Donalda Tuska, oddawanie moczu z flagą w ręku, szyld z ogoloną głową prezydenta Warszawy - to niektóre z incydentów, do których doszło w trakcie tegorocznego Marszu Niepodległości. "Palę się do jeszcze cięższej pracy na rzecz Niepodległej" - napisał w odpowiedzi szef PO Donald Tusk.

Zdjęcie Incydenty podczas Marszu Niepodległości / PAP/Wojciech Olkuśnik / PAP