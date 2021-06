Małopolskie: Jego ciało wyłowili z Wisły trzy lata temu. Nie wiadomo, kim był

WIADOMOŚCI LOKALNE

Najpewniej miał 40-kilka lat i mierzył ponad 180 cm - to wszystko, co wiadomo o tajemniczym mężczyźnie, którego ciało w czerwcu 2018 roku wyłowiono z małopolskiego odcinka Wisły koło Oświęcimia. Od tego czasu, mimo wysiłków, policja nie ustaliła, jak się nazywał i dlaczego zmarł. Funkcjonariusze przygotowali rekonstrukcje tego twarzy i apelują: jeżeli rozpoznajesz tego człowieka, zgłoś się do nas.

Zdjęcie Tak mógł wyglądać mężczyzna, którego ciało znaleziono w rzece nieopodal Oświęcimia / Małopolska Policja / Archiwum