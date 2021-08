Lubuskie: Policja poszukuje zaginionej Dominiki Grekel

Dominika Grekel ostatni raz była widziana na terenie Boszkowa w niedzielę około godziny 18. 27-letnia mieszkanka Wschowy wyszła z domku letniskowego i udała się w nieznanym kierunku, od tego czasu nie nawiązała kontaktu z rodziną.



Kobieta ma 174 cm wzrostu, jest szczupła, ma niebieskie oczy, jest szatynką z blond końcówkami, ma proste włosy do ramion. W chwili zaginięcia ubrana była w krótkie dżinsowe spodenki, czarną bluzkę z krótkim rękawem, białe sportowe buty, miała ze sobą czarną torebkę na łańcuszku.



Wszystkich, którzy posiadają jakiekolwiek informacje o miejscu pobytu zaginionej proszone są o kontakt z najbliższą jednostką policji lub telefonicznie pod numerem bezpośrednim do Komendy Powiatowej Policji we Wschowie 47 79 43 211 lub 112.

