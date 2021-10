Z danych publikowanych na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego wynika, że w piątek zajętych było w regionie 556 z 856 łóżek dla pacjentów z COVID-19. 30 osób wymagało respiratoterapii. Rok temu na Lubelszczyźnie sytuacja była podobna: hospitalizowanych było 493 osób, w tym 21 na oddziałach intensywnej terapii.

"Bezpieczny bufor dla kolejnych pacjentów"

W piątek popołudniu w siedmiu szpitalach - z 17 placówek z łóżkami zakaźnymi na Lubelszczyźnie - zajęte były wszystkie miejsca dla chorych na COVID-19. Dotyczyło to szpitali w Krasnymstawie, Lubartowie, Opolu Lubelskim, Puławach, Radzyniu Podlaskim, Rykach i SPSK1 w Lublinie.

Wojewoda lubelski Lech Sprawka zaznaczył, że w ciągu doby o 40 pacjentów z COVID-19 wzrosła liczba hospitalizowanych w regionie. - W ślad za tym zwiększamy dodatkowo liczbę łóżek, np. w sobotę w Białej Podlaskiej. W poniedziałek-wtorek rozwijamy kolejne łóżka, m.in. włączamy do systemu covidowego szpital w Łęcznej. Zwiększamy też liczbę łóżek respiratorowych. Staramy się cały czas zachowywać bezpieczny bufor dla kolejnych pacjentów - powiedział Sprawka.

Odniósł się również do piątkowej odprawy wszystkich wojewodów z premierem Mateuszem Morawieckim. Podkreślił, że narada "związana była z intensyfikacją pewnych działań, szczególnie, jeśli chodzi o województwa, w których dynamika zakażeń jest większa". - Przedstawiłem sytuację w woj. lubelskim - powiedział. I dodał, że przygotowywane jest "specjalne wydanie gazety zachęcającej do szczepień, która trafi do każdego domu w woj. lubelskim".

- Niski poziom zaszczepienia i mniejsza dyscyplina w zakresie przestrzegania zasady DDM - czyli dystans, dezynfekcja, maseczka - są jednymi z głównych przyczyn tego, że dynamika zakażeń jest u nas duża - stwierdził wojewoda lubelski.

Dane z Ministerstwa Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w piątek o 608 nowych zakażeniach koronawirusem w woj. lubelskim oraz o 11 zgonach. Rok temu zachorowań było dwa razy mniej - 315, a zmarło siedmiu zakażonych.

Województwo lubelskie miało w piątek najwyższy wskaźnik zakażeń w Polsce, który wynosił 28,8 na 100 tys. mieszkańców. Najgorzej w regionie pod tym względem wypadł powiat lubartowski ze wskaźnikiem 51 zakażeń na 100 tys. osób.

W województwie lubelskim najwięcej zaszczepionych mieszka w Stoczku Łukowskim (55 proc.), Puławach (54,2 proc.), Lublinie (53,9 proc.), a najmniej w Sernikach (27 proc.), Łukowie (28,3 proc.) i Tereszpolu (28,6 proc.).

Od początku pandemii w Polsce 2,9 mln osób zachorowało na COVID-19, a ponad 76 tys. zmarło.