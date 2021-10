Zamordowana 32-letnia kobieta była mieszkanką gminy Trzebieszów. Jej ciało zostało znalezione w piątek w samochodzie zaparkowanym koło domu na jednej z posesji we wsi Szaniawy Szeniaty na Lubelszczyźnie.

Zatrzymany mąż zamordowanej

Policja zatrzymała podejrzanego i postawiła mu zarzuty. - Zatrzymany został 39-letni Stanisław S., mąż zamordowanej kobiety. Mężczyzna nie przyznaje się do winy i twierdzi, że to nie on zabił - dowiedział się Polsat News.

Prokuratura poinformowała, że zatrzymany złożył wyjaśnienia. Ich treść nie została jednak ujawniona.

Prawdopodobnym motywem zbrodni mogły być nieporozumienia rodzinne między małżonkami, którzy od dłuższego czasu mieli nie mieszkać razem. Byli także w trakcie sprawy rozwodowej i nie mogli porozumieć się w sprawie opieki nad dwojgiem dzieci.



- Zatrzymaliśmy osobę, która jest odpowiedzialna za to zabójstwo. Jest to Stanisław S., mąż kobiety, który usłyszał zarzut zabójstwa poprzez zadanie co najmniej 9 ciosów nożem i spowodowanie ran kłuto-ciętych, w wyniku których doszło do wykrwawienia i zgonu - powiedziała Polsat News prokurator Agnieszka Kępka, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Lublinie.



Dożywocie za zabicie żony

Mężczyźnie grozi dożywocie.



- Podejrzany składał wyjaśnienia, które zupełnie odbiegają od naszych ustaleń faktycznych i nie zgadzają się z nimi - powiedziała prokurator Kępka. - Wyjaśniał, że nie zrobił tego i uzasadniał, dlaczego tego nie zrobił - dodała.

Sąd w Łukowie ma w poniedziałek podjąć decyzję o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny.



W piątek przed godz. 23 policja otrzymała informację o tym, że w jednej z miejscowości gminy Trzebieszów w samochodzie znajduje się zakrwawiona kobieta. - Policjanci, którzy pojechali na miejsce stwierdzili, że 32-letnia kobieta nie żyje - mówił asp. szt. Marcin Józwik z Komendy Powiatowej Policji w Łukowie.