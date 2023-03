Do tragedii doszło we wtorek w jednym z mieszkań w Łodzi. Służby otrzymały pod godz. 18 zgłoszenie, że dwumiesięczna dziewczynka nie daje oznak życia. Niemowlak trafił do szpitala, ale nie udało się go uratować.

Matka pijana i pod wpływem narkotyków

Dziewczynka razem ze swoją trzyletnią siostrą były pod opieką matki. Okazało się, że kobieta nie tylko jest pod wpływem alkoholu (badanie wykazało 1,3 promila), ale też pod wpływem narkotyków - amfetaminy.

- Wstępne ustalenia posekcyjne dziecka co prawda nie pozwoliły na jednoznaczne stwierdzenie przyczyny śmierci, niemniej wszystko wskazuje na to, że zgon dziewczynki jest następstwem zaniedbania ze strony matki i faktu, że będąc sama z dziećmi, znajdowała się pod wpływem środków odurzających. Biegli na podstawie okoliczności zdarzenia stwierdzili, że prawdopodobną przyczyną zgonu mogło być uduszenie przez zachłyśnięcie treścią pokarmową. Trwają badania szczegółowe - poinformował portal polsatnews.pl rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania.

Zarzuty dla matki niemowlaka

37-latce prokuratura postawiła zarzuty narażenia dwumiesięcznej córki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia oraz nieumyślne spowodowanie jej śmierci.

Kobietę aresztowano tymczasowo na trzy miesiące. Grozi jej do pięciu lat więzienia.