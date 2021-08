Kraków: "Misiek" wyjdzie na wolność? Musi wpłacić kaucję

Paweł M. ps. "Misiek" to znany lider pseudokibiców Wisły Kraków. Jak poinformowała w piątek "Gazeta Krakowska" mężczyzna mógłby za jakiś czas wyjść na wolność.



Sąd Apelacyjny w Krakowie zdecydował, że będzie to możliwe, gdy mężczyzna wpłaci 850 tysięcy złotych kaucji. Paweł M. zobowiązał się także, że założona zostanie hipoteka na nieruchomości jego rodziców w wysokości 350 tysięcy złotych.

Kim jest Misiek?

Paweł M. ps. "Misiek" to były przywódca gangu kiboli "Wisła Sharks". We wrześniu 2018 roku został zatrzymany we Włoszech przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji z Warszawy i Katowic.

W maju 2018 roku postawiono zarzuty m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą i handlu narkotykami. Nie przyznał się do winy i trafił do aresztu.

11 grudnia 2018 roku rozpoczęło się jego przesłuchanie. Zaczął współpracować z policją w zamian za nadzwyczajne złagodzenie kary. Ujawnił wiele szokujących faktów. Zdradził m.in., że w 2007 roku, gdy zaczął handlować narkotykami, kupował je w ogromnych ilościach od brata byłego bramkarza Legii Warszawa Łukasza Sz. ps. "Kooman".

