Kraków: Mężczyzna przysypany ziemią w głębokim wykopie

Do wypadku doszło w czwartek około godziny 9 podczas prac na ulicy Ciepłowniczej w Krakowie. Służby powiadomił jeden z pracowników budowy.

Podczas robót ziemnych osunęła się ziemia w pięciometrowym wykopie, w którym znajdowało się dwóch mężczyzn. Jeden z nich został przysypany, drugiemu udało się uciec.

Kraków. Ziemia osunęła się na pracownika budowy

- W trakcie prac związanych z układaniem rur i remontu nawierzchni ziemia z elementami asfaltu przysypała w rowie dwóch mężczyzn. Jeden, 24-latek, wydostał się o własnych siłach, drugiego, 49-latka - przysypanego do pasa - osoby na miejscu nie były w stanie wydostać, udało się to dopiero straży pożarnej. Mężczyzna ten po reanimacji trafił do szpitala - powiedział rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Krakowie Piotr Szpiech.

Mężczyzna uwięziony w wykopie, według pierwszych pojawiających się informacji, stracił przytomność. Gdy strażakom udało się go wydostać przystąpiono do reanimacji. Drugi z przysypanych mężczyzna ma drobne obrażenia.

Na miejscu oględziny prowadzą śledczy.