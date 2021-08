Koszalin: Nie zatrzymał się do policyjnej kontroli. 26-latek staranował radiowozy

26-letni mężczyzna nie zatrzymał się do policyjnej kontroli, a w trakcie zastosowanej przez policjantów blokady staranował radiowozy. Grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności i 15-letni zakaz prowadzenia pojazdów. Mężczyzna trafił do tymczasowego aresztu.

Zdjęcie Uszkodzony radiowóz (Źródło: Policja.pl) / Policja