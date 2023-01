Katowice: List pożegnalny od ofiar wybuchu. Otrzymała go "Interwencja"

Oprac.: Mateusz Kucharczyk WIADOMOŚCI LOKALNE

Trzy dni po eksplozji na plebanii w Katowicach do redakcji "Interwencji" telewizji Polsat wpłynął list, w którym wyjaśniono okoliczności zdarzenia. Jak przekazano, było to rozszerzone samobójstwo. "Nie pozostało nam nic innego jak rozszerzone samobójstwo, a tabletki nasenne pozwolą nam odejść skutecznie i po cichu" - napisano w liście. Pismo podpisały trzy ofiary wybuchu, które zajmowały mieszkanie na terenie plebanii kościoła ewangelicko-augsburskiego: dwie kobiety, które zginęły i mężczyzna, który trafił do szpitala.

Zdjęcie Prace na miejscu wybuchu gazu w trzypiętrowej kamienicy w Katowicach-Szopienicach / Polsatnews.pl