Do zdarzenia doszło 18 czerwca 2019 r. ok. godz. 22 w Trzebieniu k. wielkopolskiego Kępna. W jednym z domów wynajmowanych przez obywateli Ukrainy, którzy pracowali w okolicznych firmach, odbywała się impreza towarzyska. W pewnym momencie między dwoma Ukraińcami doszło do bójki.

Na miejsce wezwano policjantów z Kępna, którzy zastali ciężko rannego 39-letniego mężczyznę z ranami kłutymi ciała. Pomimo udzielonej pomocy medycznej, ranny zmarł.



Ugodził go nożem

Na początku w sprawie zatrzymano sześć osób, ale w wyniku działań prokuratury ustalono, że głównym podejrzanym jest 36-letni wówczas Ukrainiec. Prokuratura Rejonowa w Kępnie postawiła mu zarzut zabójstwa.



- Sąd uznał oskarżonego winnym tego, że działając w zamiarze bezpośrednim pozbawienia życia pokrzywdzonego, ugodził go nożem kuchennym w okolice pleców, co skutkowało śmiercią pokrzywdzonego - powiedział Meler. Wyrok nie jest prawomocny.

Reklama