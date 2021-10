44 osoby zostały ewakuowane z bloku w Jaśle (woj. podkarpackie). Ewakuację zarządził nadzór budowlany. Budynek został uszkodzony prawdopodobnie podczas prac remontowych, które były prowadzone w bloku.

Jak powiedział w czwartek rzecznik podkarpackich strażaków Marcin Betleja, strażacy otrzymali prośbę o pomoc w ewakuacji mieszkańców bloku przy ul. Metzgera po godz. 19. - Na miejscu strażacy pomogli mieszkańcom opuścić swoje mieszkania. W sumie były to 44 osoby, które w większości znalazły miejsce u swoich rodzin - dodał.

Betleja podkreślił, że w bloku nie doszło do żadnego wybuchu.

Ewakuacja zakończyła się po godzinie 21, brało w niej udział 5 zastępów PSP.

Zablokowany fragment dk 28

Z powodu zagrożenia runięciem bloku wielorodzinnego zamknięta została ulica Metzgera w Jaśle. Ulica ta jest częścią drogi krajowej nr 28 - poinformował w czwartek w nocy dyżurny punktu informacji drogowej GDDKiA.

W komunikacie zaznaczono, że ulica Metzgera została zamknięta od skrzyżowania z ulicą 3 Maja do ronda z ulicą Kościuszki. Droga będzie zamknięta prawdopodobnie do piątku, do godzin porannych.