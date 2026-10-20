We wtorek starszy mężczyzna chciał wejść do budynku przy Nowym Świecie, w którym mieszczą się ministerstwa. Uwagę pracowników ochrony zwróciło to, że senior trzymał w ręku kanister, a na głowie miał kask motocyklowy.

Śródmiejska policja przekazała Interii, że 72-latek zachowywał się w nienaturalny sposób. Komunikacja z nim nie przyniosła skutku, więc wezwano funkcjonariuszy.

Incydent w Warszawie. Senior miał kanister z łatwopalną cieczą

Jak powiedział rzecznik asp. Jakub Pacyniak, z ustaleń policjantów wynika, że 72-letni mężczyzna, obywatel Polski, miał ze sobą pięciolitrowy pojemnik wypełniony łatwopalną substancją. Nie stawiał oporu i zachowywał się spokojnie w trakcie interwencji.

Oficer prasowy dzielnicowej policji nadmienił, że nie ma informacji, aby mężczyzna groził komukolwiek lub wykorzystał przyniesiony ze sobą przedmiot, by zrobić komuś krzywdę.

Na miejsce wezwano także ratowników medycznych. 72-latka przewieziono do szpitala w asyście policjantów, by tam przeprowadzić szczegółowe badania.

- W tym momencie ustalamy wszelkie okoliczności zdarzenia. Nie pojawiło się żadne zgłoszenie od zarządcy obiektu o możliwości popełnienia przestępstwa - powiedział Interii asp. Pacyniak



