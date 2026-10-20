Incydent przed siedzibą resortów. Senior miał kanister z łatwopalną cieczą

Michał Szpojankowski

Starszy mężczyzna z kanistrem próbował wejść do budynku przy Nowym Świecie w Warszawie, gdzie mieszczą się ministerstwa. W pojemniku znajdowała się łatwopalna substancja. Incydent potwierdził Interii asp. Jakub Pacyniak z warszawskiej policji. 72-latek został zatrzymany, trwa ustalanie szczegółów zajścia.

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Radiowóz policyjny marki Mercedes na ulicy Nowy Świat w Warszawie obok kamienicy
Policja interweniowała na Nowym Świecie w Warszawie (zdj. ilustracyjne)Adam BurakowskiEast News

We wtorek starszy mężczyzna chciał wejść do budynku przy Nowym Świecie, w którym mieszczą się ministerstwa. Uwagę pracowników ochrony zwróciło to, że senior trzymał w ręku kanister, a na głowie miał kask motocyklowy.

Śródmiejska policja przekazała Interii, że 72-latek zachowywał się w nienaturalny sposób. Komunikacja z nim nie przyniosła skutku, więc wezwano funkcjonariuszy.

Incydent w Warszawie. Senior miał kanister z łatwopalną cieczą

Jak powiedział rzecznik asp. Jakub Pacyniak, z ustaleń policjantów wynika, że 72-letni mężczyzna, obywatel Polski, miał ze sobą pięciolitrowy pojemnik wypełniony łatwopalną substancją. Nie stawiał oporu i zachowywał się spokojnie w trakcie interwencji.

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Oficer prasowy dzielnicowej policji nadmienił, że nie ma informacji, aby mężczyzna groził komukolwiek lub wykorzystał przyniesiony ze sobą przedmiot, by zrobić komuś krzywdę.

Na miejsce wezwano także ratowników medycznych. 72-latka przewieziono do szpitala w asyście policjantów, by tam przeprowadzić szczegółowe badania.

- W tym momencie ustalamy wszelkie okoliczności zdarzenia. Nie pojawiło się żadne zgłoszenie od zarządcy obiektu o możliwości popełnienia przestępstwa - powiedział Interii asp. Pacyniak

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