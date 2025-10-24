Do wypadku doszło około godziny 7, pomiędzy skrzyżowaniem na Boleszewo a rondem na trasie Sławno-Darłowo.

Bus, będący transportem zastępczym PKP, którym przewożona była młodzież darłowskiego liceum, zderzył się z samochodem osobowym.

- Łącznie samochodami podróżowało 13 osób, cztery zostały poszkodowane. Zostały zabrane do szpitala karetkami i śmigłowcem LPR - przekazał w rozmowie z polsatnews.pl oficer prasowy KP PSP Sławno kpt. Piotr Grudzień.

- Pozostałe dziewięć osób zostało przebadane przez medyków i udało się do domów - dodał.

Wypadek w Grzybnie. Droga wojewódzka nr 205 zablokowana

Pomimo, że od wypadku minęło już kilka godzin, droga wojewódzka nr 205 jest zablokowana. Na miejscu prowadzone są działania policjantów, którzy starają się ustalić przyczyny zdarzenia i ewentualnego winnego.

Jak przekazał kpt. Piotr Grudzień o sile uderzenia świadczy fakt, że przybyli na miejsce strażacy zastali dwóch kierowców, którzy byli uwięzieni w pojazdach. By ich uwolnić trzeba było użyć narzędzi hydraulicznych.

