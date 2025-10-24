Groźny wypadek w Grzybnie. Bus z uczniami zderzył się z osobówką

Do groźnego wypadku z udziałem busa przewożącego uczniów doszło na drodze wojewódzkiej nr 205 w Grzybnie (gm. Sławno). Pojazd zderzył się z samochodem osobowym. Na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który zabrał cztery osoby do szpitala.

Wypadek busa i osobówki w Grzybnie (gm. Sławno)
Wypadek busa i osobówki w Grzybnie (gm. Sławno)KP PSP Sławnodomena publiczna

Do wypadku doszło około godziny 7, pomiędzy skrzyżowaniem na Boleszewo a rondem na trasie Sławno-Darłowo.

Bus, będący transportem zastępczym PKP, którym przewożona była młodzież darłowskiego liceum, zderzył się z samochodem osobowym.

Zobacz również:

Bus przewożący dzieci uderzył w drzewo
Wielkopolskie

Bus z dziećmi uderzył w drzewo. Są ranni, lądował śmigłowiec LPR

Dorota Hilger
Dorota Hilger

    - Łącznie samochodami podróżowało 13 osób, cztery zostały poszkodowane. Zostały zabrane do szpitala karetkami i śmigłowcem LPR - przekazał w rozmowie z polsatnews.pl oficer prasowy KP PSP Sławno kpt. Piotr Grudzień.

    - Pozostałe dziewięć osób zostało przebadane przez medyków i udało się do domów - dodał.

    Wypadek w Grzybnie. Droga wojewódzka nr 205 zablokowana

    Pomimo, że od wypadku minęło już kilka godzin, droga wojewódzka nr 205 jest zablokowana. Na miejscu prowadzone są działania policjantów, którzy starają się ustalić przyczyny zdarzenia i ewentualnego winnego.

    Jak przekazał kpt. Piotr Grudzień o sile uderzenia świadczy fakt, że przybyli na miejsce strażacy zastali dwóch kierowców, którzy byli uwięzieni w pojazdach. By ich uwolnić trzeba było użyć narzędzi hydraulicznych.

    Zobacz również:

    Wypadek pod Puckiem
    Pomorskie

    Autobus zderzył się z ciężarówką. Na pokładzie uczniowie

    Dorota Hilger
    Dorota Hilger
    Pakt senacki Konfederacja - PiS. Bosak: Nic się nie wydarzyłoPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze