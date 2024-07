Ta apka mówi, kiedy spadnie deszcz - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store

Trąba powietrzna w Polsce? Pokazano film

Obecnie ciężko jeszcze określić, czy doszło do kontaktu szybko obracających się mas powietrza z ziemią. Jeśli to nie nastąpiło, to mieliśmy do czynienia z lejem kondensacyjnym. Aktualnie brak doniesień na temat jakichkolwiek zniszczeń w tym rejonie.