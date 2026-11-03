W skrócie Warszawska policja zatrzymała 15-letniego obywatela Ukrainy, który groził podłożeniem ładunków wybuchowych w firmie z Wilanowa.

Sprawca żądał od przedsiębiorstwa przekazania 300 tys. złotych, grożąc jednocześnie śmiercią pracownikom ze względu na ich narodowość.

Sąd Rodzinny podjął decyzję o umieszczeniu 15-latka na dwa miesiące w okręgowym ośrodku wychowawczym w związku z podejrzeniem popełnienia czynu karalnego.

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Do zdarzenia doszło na terenie warszawskiego Wilanowa. Jak wynika z ustaleń policjantów, na skrzynkę elektroniczną jednej z firm wpłynęła wiadomość z żądaniem przekazania 300 tys. zł.

Jej autor zagroził, że jeśli pieniądze nie zostaną przekazane, podłoży w budynku przedsiębiorstwa materiały wybuchowe.

Treść korespondencji wywołała reakcję instytucji i służb, które podjęły szereg działań w związku z zagrożeniem. Wiadomość zawierała także groźby bezprawnego pozbawienia życia pracowników firmy. Miały one związek z ich przynależnością narodową.

Policja zatrzymała 15-letniego obywatela Ukrainy

Sprawą zajęli się funkcjonariusze Wydziału ds. Nieletnich i Patologii mokotowskiej komendy. Ich zadaniem było ustalenie nadawcy wiadomości oraz okoliczności, w jakich doszło do zdarzenia.

W wyniku przeprowadzonych czynności policjanci zatrzymali 15-letniego obywatela Ukrainy, który mieszka w Piasecznie.

Zebrany materiał wskazuje na podejrzenie popełnienia przez niego czynu karalnego odpowiadającego wymuszeniu rozbójniczemu, połączonemu z wywołaniem fałszywego alarmu. Nastolatek miał również kierować groźby ze względu na przynależność narodową pracowników firmy.

Warszawa. 15-latek z żądaniem 300 tys. zł. Sąd podjął decyzję

Jak przekazała stołeczna policja, ze względu na wiek zatrzymanego materiały sprawy zostały przekazane do Sądu Rodzinnego.

Po zapoznaniu się z dokumentacją sąd zdecydował o umieszczeniu 15-latka na dwa miesiące w okręgowym ośrodku wychowawczym.

O dalszym przebiegu sprawy i kolejnych rozstrzygnięciach będzie decydował sąd.



