Glinka: Wpadek podczas kopania studni. Ziemia zasypała dwóch mężczyzn

Do zdarzenia doszło w poniedziałek na prywatnej posesji w miejscowości Glinka (powiat żywiecki).

Jak poinformował mł. kpt. Tomasz Kołodziej, oficer prasowy PSP w Żywcu, strażacy otrzymali zgłoszenie o wypadku tuz przed godz. 14. Podczas kopania studni przez dwóch mężczyzn doszło do osunięcia się ziemi. - Jednego z mężczyzn strażacy wydobyli tuż po pojawieniu się na miejscu Zespołu Ratownictwa Medycznego. Był przysypany do pasa. Mężczyzna został przebadany. Nic mu się nie stało. Druga osoba nadal znajduje się w wykopie - powiedział mł kap. Kołodziej.



Na miejscu pracuje siedem jednostek straży pożarnej, które starają się dotrzeć do drugiego mężczyzny, a także zabezpieczają miejsce, by nie doszło do kolejnego osunięcia się ziemi. Wezwano także specjalną grupę poszukiwawczą z Jastrzębia-Zdroju.





Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Iława: Policjantka uratowała duszącego się chłopca Archiwum