Po raz pierwszy w ogrodzie zoologicznym w Gdańsku urodził się antylopowiec szablorogi. W naturze gatunek ten żyje w południowo-wschodniej Afryce. Antylopowiec szablorogi (łac. Hippotragus niger) przyszedł na świat 16 maja.

Zdjęcie W gdańskim zoo urodził się antylopowiec szablorogi / Gdański Ogród Zoologiczny / materiały prasowe

- To samczyk. Jego rodzice to sześcioletnia samica, która do Gdańska przyjechała z Francji i pięcioletni samiec, urodzony w Pradze. Nowego mieszkańca zoo już można obserwować na wybiegu - poinformowała we wtorek Malwina Spandowska z ZOO Gdańsk.

Kierownik sekcji zwierząt kopytnych w gdańskim zoo Andrzej Gutowski dodał, że każde narodziny zwierzęcia w ogrodzie zoologicznym to sukces hodowlany. "To pierwszy przychówek antylopowca szablorogiego w naszym zoo" - podkreślił.

Antylopowiec szablorogi w naturze występuje na zalesionych sawannach Afryki wschodniej i południowej. W porze deszczowej zwierzę to migruje na tereny zadrzewione, natomiast, gdy przychodzi pora sucha, wędruje na sawanny w poszukiwaniu pokarmu. Najbardziej aktywne jest po wschodzie słońca i wieczorem.

Po dziewięciomiesięcznej ciąży samica rodzi zwykle jedno młode.

- Obserwując małego antylopowca, możemy zauważyć jego piaskową sierść, która świetnie sprawdza się jako kamuflaż, chroniąc tym samym młode przed drapieżnikami. Cielę przez około 5 do 10 dni leży zwykle w ukryciu, w wysokich trawach - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, dyrektor ZOO Gdańsk Michał Targowski.

Podstawą diety antylopowca szablorogiego jest trawa. Znane są przypadki żucia kości przez osobniki tego gatunku. Rogi antylop rosną do około ósmego roku życia i osiągają długość u samicy do 70 cm i do 100 cm u samca.