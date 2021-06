Elżbietów: Tragiczny wypadek. Nie żyje pięć osób. Troje z nich to dzieci

We wtorek w Elżbietowie w powiecie sochaczewskim (woj. mazowieckie) doszło do śmiertelnego wypadku. W zderzeniu auta osobowego z ciężarówką na miejscu zginęło pięć osób, w tym troje dzieci. Wszystkie pięć ofiar śmiertelnych to pasażerowie osobówki.

Zdjęcie Wypadek w Elżbietowie / tusochaczew.pl /