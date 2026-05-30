W skrócie W powiecie wołomińskim trwa druga doba gaszenia około 300 hektarów płonących lasów, w działaniach uczestniczy ponad 1200 strażaków.

Obszar pożaru nie powiększa się, jednak pojawiają się nowe zarzewia ognia.

Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana, służby prowadzą w tej sprawie działania, a od mieszkańców oczekuje się zwiększonej ostrożności.

- Sytuacja cały czas jest stabilna, w nocy nie było już silnego wiatru, który przeszkadzał w akcji w piątek - poinformował w sobotę rano reporter Polsat News Filip Mikołajczak.

Trwa druga doba akcji gaśniczej lasów w powiecie wołomińskim. W czwartek po południu doszło tam do ogromnego pożaru. Służby na podstawie danych z drona szacowały, że pożar objął około 300 hektarów lasu na pograniczu powiatów wołomińskiego i mińskiego.

- Nadal pojawiają się zarzewia ognia, ale obszar się nie rozprzestrzenia - podkreślił reporter.

Jak dodał, na miejscu pracuje ponad 1200 strażaków.

Pożar lasów pod Warszawą. Służby w akcji

Ogień zgłoszono w czwartek o godz. 13:37.

Premier Donald Tusk napisał w czwartek wieczorem na X: "Służby walczą z pożarem w powiecie wołomińskim. Jestem w stałym kontakcie z ministrem MSWiA i szefami służb - na miejscu działa już policyjny Black Hawk i Dromadery. Kierowane są kolejne siły, a najważniejsze pozostaje bezpieczeństwo mieszkańców i opanowanie sytuacji".

Z kolei minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński napisał na tej platformie, że w akcji bierze udział 75 pojazdów i ok. 400 strażaków PSP i OSP oraz że zadysponowano cztery moduły GFFF przeznaczone do zwalczania wielkopowierzchniowych pożarów lasów przy użyciu pojazdów.

Pożar lasów. Dogaszanie potrwa kilka dni

- Jeżeli uda nam się zatrzymać ten pożar w miejscu, w którym jest, jeżeli nie będzie się rozprzestrzeniał, to kwestia dogaszania to kilka dni - przekazał w piątek zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Sławomir Sierpatowski.

Mł. insp. Krzysztof Ogroński z Komendy Stołecznej Policji wyjaśnił, że mieszkańcy okolicznych miejscowości, którzy zostali w czwartek ewakuowani ze swoich domostw, mogli już do nich powrócić.

- W przypadku gdyby sytuacja operacyjna w zakresie pożaru się zmieniła, policja jest przygotowana. Pozostajemy w kontakcie z mieszkańcami, będą ewakuować się sami. Mają nam też sygnalizować ewentualną potrzebę przekierowania tam działań ze strony chociażby straży pożarnej - dodał.

Przyznał jednak, że straty ekologiczne są znaczące, a pożarem objęte zostało już prawie 300 hektarów terenu. - Zbliża się weekend, więc apelujemy do mieszkańców o ostrożność - mówił, dodając, że na terenach leśnych w każdej chwili może dojść do "sytuacji niebezpiecznej".

Przedstawiciele służb podkreślają, że przyczyny pożaru nie są na razie znane. Policja zapewnia, że prowadzi działania w celu ich ustalenia, ale jest na razie za wcześnie, by wydawać w tej sprawie jakiekolwiek komunikaty.





