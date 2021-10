Dolnośląskie: Ukradł cztery samochody w jeden weekend

WIADOMOŚCI LOKALNE

28-latek z Bolesławca w ciągu jednego weekendu ukradł cztery samochody. Dodatkowo jeden z pojazdów posłużył mu do trzech kradzieży paliwa. Mężczyzna podejrzany jest o dokonanie łącznie 13 przestępstw. Zatrzymali go bolesławscy policjanci. Grozi mu kara do ośmiu lat więzienia.

Zdjęcie 28-latek został zatrzymany przez policję (Źródło: KPP Bolesławiec) / Policja