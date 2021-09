Dolnośląskie: 44-latek chciał popełnić samobójstwo. Uratowali go policjanci

Policjanci z komisariatu w Boguszowie-Gorcach otrzymali zgłoszenie o 44-latku, który będąc pod wpływem alkoholu wbił sobie nóż w brzuch i uciekł z domu.

Na miejsce zdarzenia udali się mł. asp. Jakub Lorenc oraz mł. asp. Mateusz Bębas. Funkcjonariusze wiedzieli, że w takiej sytuacji liczy się każda sekunda, gdyż poszkodowany mógł się wykrwawić.





Zdjęcie Na zdjęciu mł. asp. Jakub Lorenc oraz mł. asp. Mateusz Bębas (Źródło: KMP w Wałbrzychu) / Policja

Przeprowadzone działania doprowadziły policjantów do pobliskiego lasu, gdzie znaleźli rannego mężczyznę. 44-latek mocno krwawił, co stwarzało realne zagrożenie dla jego życia.



Policjanci udzielili poszkodowanemu pierwszej pomocy przedmedycznej i ostatecznie przekazali zespołowi ratownictwa medycznego, który przewiózł 44-latka do szpitala.

Reklama