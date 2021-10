Dąbrowa Tarnowska: Miał w mieszkaniu materiały wybuchowe. 52-latek zatrzymany

WIADOMOŚCI LOKALNE

Mieszkaniec Dąbrowy Tarnowskiej (Małopolskie) został zatrzymany przez policję, gdy wyszło na jaw, że 52-latek w swoim mieszkaniu w bloku gromadził materiał wybuchowy i substancje chemiczne, mogące posłużyć do produkcji bomby. Grozi mu za to do ośmiu lat więzienia.

Zdjęcie 52-latek miał w domu materiały wybuchowe (Źródło: Policja Małopolska) / Policja