W skrócie W pobliżu miejscowości Zielonka doszło do czołowego zderzenia Audi oraz Volvo, w wyniku którego zginął 17-letni kierowca nieposiadający prawa jazdy.

W Audi znajdowało się czterech nietrzeźwych pasażerów.

Łącznie sześć osób zostało hospitalizowanych, a po wypadku droga krajowa nr 58 była czasowo zablokowana.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie poinformowała, że zgłoszenie o wypadku wpłynęło w poniedziałek przed godz. 22. Na wysokości miejscowości Zielonka na trasie Szczytno - Stare Kiełbonki doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych.

Tragiczny wypadek pod Szczytnem. Nie żyje 17-latek

Funkcjonariusze po przybyciu na miejsce ustalili, że 17-latek kierujący Audi na zakręcie stracił panowanie nad autem, zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z samochodem marki Volvo, którym kierowała 44-latka. Mimo podjętej akcji ratunkowej nastolatek zginął na miejscu.

Policja poinformowała, że chłopak nie miał uprawnień do kierowania pojazdami. Oprócz kierowcy w Audi podróżowali czterej nietrzeźwi pasażerowie w wieku od 16 do 33 lat.

16- i 19-latek oddalili się z miejsca wypadku przed przyjazdem policjantów. Po ustaleniu, gdzie przebywają, zostali przewiezieni do szpitala.

Jedna osoba nie żyje, sześć w szpitalu. Tragedia na drodze

Kierujący 17-latek mógł być pod wpływem alkoholu, jednak ostatecznie określą to wyniki badań. Osobowe Audi należało do jednego z pasażerów. Pojazd miał aktualne badania techniczne i ważne ubezpieczenie OC.

Samochodem marki Volvo jechały cztery osoby - 44-letnia kierująca oraz troje pasażerów w wieku od 40 do 54 lat. W wyniku wypadku do szpitali zostało przewiezionych łącznie 6 osób.

Na miejscu pod nadzorem prokuratora swoje czynności wykonywali policjanci ruchu drogowego, grupa dochodzeniowo-śledcza oraz technik kryminalistyki. W tym czasie droga krajowa nr 58 była całkowicie zablokowana. Ruch został przywrócony przed godz. 4.





Przydacz w ''Gościu Wydarzeń'' o aspiracjach Ukrainy do Unii Europejskiej: W Europie chyba nie można kraść Polsat News