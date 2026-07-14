Czołowe zderzenie pod Szczytnem. Nie żyje nastoletni kierowca
Pod Szczytnem doszło do tragicznego wypadku. 17-latek bez prawa jazdy stracił panowanie nad osobowym Audi i zderzył się czołowo z Volvo. Życia nastolatka nie udało się uratować. Sześć osób trafiło do szpitala.
W skrócie
- W pobliżu miejscowości Zielonka doszło do czołowego zderzenia Audi oraz Volvo, w wyniku którego zginął 17-letni kierowca nieposiadający prawa jazdy.
- W Audi znajdowało się czterech nietrzeźwych pasażerów.
- Łącznie sześć osób zostało hospitalizowanych, a po wypadku droga krajowa nr 58 była czasowo zablokowana.
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Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie poinformowała, że zgłoszenie o wypadku wpłynęło w poniedziałek przed godz. 22. Na wysokości miejscowości Zielonka na trasie Szczytno - Stare Kiełbonki doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych.
Tragiczny wypadek pod Szczytnem. Nie żyje 17-latek
Funkcjonariusze po przybyciu na miejsce ustalili, że 17-latek kierujący Audi na zakręcie stracił panowanie nad autem, zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z samochodem marki Volvo, którym kierowała 44-latka. Mimo podjętej akcji ratunkowej nastolatek zginął na miejscu.
Policja poinformowała, że chłopak nie miał uprawnień do kierowania pojazdami. Oprócz kierowcy w Audi podróżowali czterej nietrzeźwi pasażerowie w wieku od 16 do 33 lat.
16- i 19-latek oddalili się z miejsca wypadku przed przyjazdem policjantów. Po ustaleniu, gdzie przebywają, zostali przewiezieni do szpitala.
Jedna osoba nie żyje, sześć w szpitalu. Tragedia na drodze
Kierujący 17-latek mógł być pod wpływem alkoholu, jednak ostatecznie określą to wyniki badań. Osobowe Audi należało do jednego z pasażerów. Pojazd miał aktualne badania techniczne i ważne ubezpieczenie OC.
Samochodem marki Volvo jechały cztery osoby - 44-letnia kierująca oraz troje pasażerów w wieku od 40 do 54 lat. W wyniku wypadku do szpitali zostało przewiezionych łącznie 6 osób.
Na miejscu pod nadzorem prokuratora swoje czynności wykonywali policjanci ruchu drogowego, grupa dochodzeniowo-śledcza oraz technik kryminalistyki. W tym czasie droga krajowa nr 58 była całkowicie zablokowana. Ruch został przywrócony przed godz. 4.