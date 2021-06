Czarne punkty wodne na Mazowszu. Doszły trzy nowe miejsca

Wysokie temperatury i zbliżające się wakacje zachęcają do wypoczynku nad wodą. Niestety, wiele osób korzysta z niestrzeżonych kąpielisk, nie przestrzegając zasad bezpieczeństwa. Co roku prowadzi do to do wielu tragedii.

W Polsce co roku tonie kilkaset osób, w ubiegłym roku na Mazowszu utonęło ich 35. Najniebezpieczniejsze są kąpiele w rzekach, w których w 2020 roku utonęło 118 osób, co stanowi około 30 procent wszystkich utonięć. Tylko w tym roku, od 1 czerwca utonęło już 38 osób.

Od 2009 roku samorząd województwa wraz z mazowiecką policją prowadzą wspólną akcję dotycząca bezpieczeństwa nad wodą. Przy niebezpiecznych miejscach do kąpieli stawiane są charakterystyczne czarno-żółte tablice oznaczające tzw. "czarne punkty wodne". W tym roku na terenie Mazowsza zostaną oznaczone kolejne trzy miejsca.

"Niestety nie wszyscy w poszukiwaniu kąpieliska kierują się zdrowym rozsądkiem. Dużą popularnością cieszą się niestrzeżone akweny, gdzie dochodzi do największej liczby utonięć" - powiedziała cytowana w komunikacie Joanna Sokołowska, zastępca dyrektora departamentu organizacji ds. bezpieczeństwa publicznego w urzędzie marszałkowskim.

Tablice ostrzegawcze zostaną ustawione w Strzegowie (powiat mławski, rzeka Wkra), w miejscowości Wychodźc w gminie Czerwińsk Nad Wisłą (powiat płoński, rzeka Wisła) oraz w Udrzynie w gminie Brańszczyk (powiat wyszkowski, rzeka Bug). W Warszawie nowych punktów nie przybędzie, gdyż nie wskazała ich stołeczna policja. Brakujące i zniszczone tablice stojące w niebezpiecznych miejscach zostaną wymienione.

Zdjęcie Mapa czarnych punktów wodnych na Mazowszu / Polsat News

Cztery miejsca bez ostrzeżeń

Ze stanu zdjęto z kolei cztery takie punkty: w Szydłówku (gm. Szydłowo, powiat mławski, wyrobisko pożwirowe), Korczówce (gm. Olszanka, powiat łosicki, sztuczny zbiornik wodny), Woli Worowskiej (gm. Grójec, staw) oraz nad stawem przy ul. Rataja w Radomiu.

Tablice informujące o tym, że w danym miejscu kąpiel jest niebezpieczna zawsze ustawione są w widocznym miejscu. Czarno-żółte znaki z wymowną grafiką są bardzo czytelne i jasne w przekazie. mają ostrzec wszystkie osoby, którym przyjdzie do głowy pomysł kąpieli w tym miejscu, że może tą kąpiel skończyć się tragicznie. Obserwując wodę z brzegu, nie widać, co kryje się w głębi - czy w tym miejscu jest silny nurt, gdzie jest dno, czy są wiry, itp.

"Od lat w całym kraju mierzymy się z tragicznymi statystykami utonięć. Mamy nadzieję, że tablice będą skutecznym ostrzeżeniem dla wypoczywających nad wodą" - poinformowała w komunikacie kom. Justyna Stanik-Rybak z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.

Tablice zostały sfinalizowane przez samorząd województwa mazowieckiego, a miejsca ich ustawienia wskazują komendy wojewódzka i stołeczna policji.